Polizei Hagen

POL-HA: 42-Jähriger flüchtet mit Pedelec vor der Polizei - Mann hat Betäubungsmittel dabei und wird per Haftbefehl gesucht

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein 42-jähriger Mann, der per Haftbefehl gesucht wurde und Betäubungsmittel bei sich hatte, flüchtete in der Nacht von Samstag (06.08.2022) auf Sonntag mit einem Pedelec vor Polizeibeamten. Gegen 01.15 Uhr bestreiften die Beamten die Schillerstraße und wurden dort auf den 42-Jährigen aufmerksam. Er stand in gebückter Haltung hinter einem geparkten Auto. Als sie den Mann kontrollieren wollten, griff dieser nach einem Rucksack und stieg auf ein E-Bike. Mit diesem flüchtete er über die Fuhrparkstraße vor den Polizisten. Er fuhr über die Eckeseyer Straße, bog in die Grüntaler Straße und schließlich in die Sedanstraße. Dort wendete er, um erneut über die Grüntaler Straße auf das Gelände einer dortigen Autowaschanlage zu fahren. Die Beamten verfolgten den Mann mit dem Streifenwagen und stellten fest, dass er mit dem E-Bike bis zu 40 Stundenkilometer erreichte. Als der 42-Jährige erneut auf die Eckeseyer Straße fahren wollte, übersah er einen Zaun und kollidierte mit diesem. Er stürzte und konnte anschließend durch weitere Einsatzkräfte überwältigt werden. In dem mitgeführten Rucksack fanden sie Betäubungsmittel. Außerdem stellte sich bei einer Überprüfung der Personalien des Mannes heraus, dass er per Haftbefehl gesucht wurde. Bei dem Sturz verletzte der Mann sich leicht und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Anschließend brachten die Beamten ihn zum Polizeigewahrsam. Aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Fahrrad um ein Pedelec handelte, für das eine Zulassung, eine Versicherung sowie eine Fahrerlaubnis benötigt werden. Wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz leiteten die Beamten ein Strafverfahren gegen den 42-Jährigen ein. Da sich außerdem herausstellte, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, zeigten sie ihn darüber hinaus wegen des Fahrens unter Rauschmitteleinfluss an. Die Kriminalpolizei sowie das Verkehrskommissariat haben außerdem die Ermittlungen wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln, des Verdachts des Fahrraddiebstahls sowie des verbotenen Kraftfahrzeugrennens aufgenommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell