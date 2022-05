Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Diebe haben leichtes Spiel

Aus mehreren unverschlossenen Autos stahlen Unbekannte am Samstag oder Sonntag in Ehingen Wertgegenstände.

Ulm (ots)

Gleich mehrmals waren Diebe in Ehingen am Werk. Zwischen 18 und 12 Uhr sollen Unbekannte die Gelegenheit genutzt haben und öffneten zum Teil unverschlossene Autos. Die waren in der Fischersteige, Kolpingstraße, Reusenstraße, Felchenstraße, im Brachsenweg und im Aalweg auf der Straße oder im Hofraum geparkt. In den Fahrzeugen durchwühlten die Diebe Handschuhfächer und suchten nach Brauchbarem. Sie fanden eine Handtasche und Geld. Das machten die Diebe zu ihrer Beute und flüchteten unerkannt. Aus einem unverschlossenen Van wurden zwei Elektroroller und Elektrogeräte mitgenommen. In einer unverschlossenen Garage fanden die Täter ein Pedelec. Das nahmen die Diebe mit. Das grau-türkise Fahrrad der Marke Cube war nicht gesichert. Die Polizei aus Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie prüft auch, ob ein und derselbe Täter für die Taten verantwortlich ist und nimmt Hinweise unter Tel. 07391/5880 entgegen.

Hinweis ihrer Polizei: Lassen sie keine Wertgegenstände einfach so im Auto liegen. Vor allem offen sichtbare Wertgegenstände oder Taschen im Auto können Anreiz für Täter sein, das Auto aufzubrechen und die Sachen zu stehlen. Vergewissern Sie sich nach jedem Abstellen ihres Autos, dass dieses ordnungsgemäß verschlossen ist und alle Scheiben geschlossen sind. Auch wenn Sie Ihr Fahrzeug nur kurz verlassen.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

