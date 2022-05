Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Polizei, Dein Freund und Helfer

Tierrettung der besonderen Art

Ulm (ots)

Am Samstag wurde die Polizei in Geislingen zu einem Einsatz besonderer Art gerufen. In der Straße Rorgenstein hatte sich um 22.45 Uhr ein junger Fuchs in ein Wohnzimmer verlaufen. Die Bewohner konnten das verängstigte Tier nicht aus ihrer Wohnung scheuchen. Eine Streife der Geislinger Polizei kam vorbei, schnappte den Jungfuchs am Schlawittchen und beförderte ihn wieder nach draußen.

+++++++++++++++++++++ 0880533

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum / Me, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell