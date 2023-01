Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: 48-jähriger Rollerfahrer flüchtet vor Polizei

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 18:45 Uhr lieferte sich ein 48-jähriger Rollerfahrer in Freiberg am Neckar eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei, nachdem er vor einer Polizeikontrolle die Flucht ergriffen hatte. Die Polizeibeamten nahmen sodann mit ihrem Zivilfahrzeug die Verfolgung auf, die sich über die Westenfeldstraße, die Geisinger Straße, die Württemberger Straße und die Friedenstraße bis hin zur Goethestraße erstreckte. Der Rollerfahrer fuhr teilweise mit überhöhter Geschwindigkeit und missachtete Verkehrszeichen. In der Goethestraße verloren die Beamten ihn aus den Augen, als er in einen dortigen Fußweg fuhr. Im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen konnte der 48-jährige Fahrzeughalter als Fahrer identifiziert werden. Ob es zur Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmenden kam, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Marbach am Neckar führt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, insbesondere mögliche Geschädigte, werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 900-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell