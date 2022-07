Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen B 311/ Lkr. Tuttlingen) Betrunkener Autofahrer überschlägt sich (16.07.2022)

Immendingen (ots)

Am Samstagabend, gegen 21.45 Uhr, ist es auf der Bundesstraße 311 zwischen Immendingen und Geisingen zu einem Unfall gekommen, bei dem sich ein betrunkener Autofahrer mit seinem Wagen überschlagen hat. Ein 49-Jähriger war mit einem VW Golf auf der B 311 von Immendingen herkommend in Richtung Geisingen unterwegs. Auf Höhe eines Parkplatzes am Ortsausgang Immendingen kam der Mann auf die Gegenfahrbahn und prallte mit der linken Fahrzeugseite eines entgegenkommenden Nissan Quashqai einer 43-Jährigen zusammen. Der VW wurde abgewiesen, im unbefestigten Seitenstreifen ausgehebelt und überschlug sich. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 49-jährigen Fahrer Alkoholgeruch fest. Bei einem Alkoholtest mit einem Wert von über 3,1 Promille bestätigte sich der Verdacht. Der leicht Verletzte musste seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben. Ein Abschlepper kümmerte sich um den verunfallten VW. Die 43-jährige Nissan-Fahrerin blieb unverletzt. Die Polizei schätzt die entstandenen Sachschäden am VW auf eine Höhe von rund 6.000 Euro und am Nissan auf 4.500 Euro.

