LPI-J: Folgenschwerer Unfall

Saale-Holzland (ots) - Eine seltsame Entdeckung machte ein 70-Jährige bei ihrem Sonntagsspaziergang in Dornburg-Camburg. Als sie am Vormittag die Carl-Alexander-Brücke überquerte, fiel ihr ein Kleinkraftrad auf, dass im Uferbereich der Saale lag. Die Dame informierte unverzüglich die Polizei. Da sich das Kennzeichen nach wie vor am Moped befand, konnte der Halter schnell ermittelt werden. Der 61-Jährige wurde an seiner Wohnanschrift aufgesucht. Er klärte die Polizei ...

mehr