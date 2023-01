LPI-J: Fahrzeugführerin vermutlich unter Drogeneinfluss

Jena (ots) - Am Freitag dem 23.12.2022, zwischen 17:45 Uhr und 18:00 Uhr, kam es in Jena in der Max-Steenbeck-Straße vor einem Verbrauchermarkt, bei den dort befindlichen Sitzgelegenheiten, zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, die in der Folge in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Die Kriminalpolizei sucht in dieser Sache Zeugen, die Angaben zu dieser Auseinandersetzung ...

