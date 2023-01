Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Jena (ots)

Am Freitag dem 23.12.2022, zwischen 17:45 Uhr und 18:00 Uhr, kam es in Jena in der Max-Steenbeck-Straße vor einem Verbrauchermarkt, bei den dort befindlichen Sitzgelegenheiten, zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, die in der Folge in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Die Kriminalpolizei sucht in dieser Sache Zeugen, die Angaben zu dieser Auseinandersetzung machen können. Die Zeugen werden gebeten, sich mit der KPI Jena in Verbindung zu setzen.

Die Erreichbarkeit ist unter 03641 81 2464 oder per Mail an K4.KPI.Jena@polizei.thueringen.de gegeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell