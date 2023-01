LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

Weimar (ots) - Noch vorhandene Reste von Silvester vernichteten am Sonntagabend vier unbekannte Personen in Blankenhain. Sie warfen mehrere Böller gegen Fenster eines Mehrfamilienhauses. Glücklicherweise wurde durch die Detonationen an dem Haus nichts beschädigt. Bei den Verursachern soll es sich um vier jugendliche Personen gehandelt haben, die aber vor Eintreffen der Polizei das Weite gesucht haben. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

