LPI-J: Gleich drei Verkehrsunfälle mit Verletzten am Freitag

Am Freitagmorgen ereignete sich im Kreisverkehr auf der B88 Höhe Maua/ Anschlussstelle Jena-Göschwitz ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 46-jährige Honda-Fahrer übersah den bereits im Kreisverkehr befindlichen VW-Fahrer und es kam zur seitlichen Kollision. Hierbei wurde der VW-Fahrer leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in das Klinikum verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.

Am Freitagnachmittag befuhr ein 55-Jähriger die Straße "Am alten Gaswerk" und wollte nach rechts auf die Wiesenstraße einbiegen. Hierbei übersah der Toyota-Fahrer die auf dem Radweg fahrende Fahrradfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die 32-jährige Radfahrerin kam zu Fall und erlitt Verletzungen am linken Oberschenkel und rechten Arm, welche im Klinikum weitergehend untersucht wurden.

Ebenfalls am Freitagnachmittag querte eine 79-jährige Fußgängerin die Straßenbahnschienen an der Haltestelle "Am Kieshügel" ohne die einfahrende Straßenbahn zu beachten. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich die Fußgängerin leicht am Knie verletzte, eine ärztliche Behandlung jedoch ablehnte.

