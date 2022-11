POL-MA: Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht - Unfallbeteiligte gesucht!

Mannheim (ots) - Am Donnerstag gegen 12:30 Uhr kam es in der Straße "Langer Schlag" zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 80-jähriger Audi-Fahrer ersten Ermittlungen zufolge beim Wenden das Gas mit der Bremse verwechselte. Der Mann fuhr daraufhin frontal in das Hoftor eines Wohnhauses. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehr als 8.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Rückfragen bitte an: ...

