LPI-J: Streit zwischen Fußgänger und Autofahrer eskaliert

Weimar (ots) - Am Freitagabend beobachtete eine Anwohnerin in der Bockstraße, Ecke Friedrich-Ebert-Straße, eine weibliche Person, welche sich verdächtig verhielt. Die weibliche Person soll sich dabei in verschiedenen Hinterhöfen aufgehalten haben und anschließend in die Friedrich-Ebert-Straße eingebogen sein. Hier beobachtete die Zeugin, wie die weibliche Person im Anschluss auf einem Fahrrad den Hinterhof der ...

mehr