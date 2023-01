LPI-J: Sachbeschädigung durch Graffitti

Weimar (ots) - Am Freitag, dem 06.01.2023, kam es gegen 11:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Ampelkreuzung Röhrstraße/Fuldaer Straße in Weimar. Die 42-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Seat befuhr die Röhrstraße aus Richtung Zeppelinplatz und beabsichtigte an der Kreuzung nach links in die Fuldaer Straße einzubiegen. In diesem Moment befuhr ein 55-jähriger Taxifahrer aus Richtung Hermann-Brill-Platz kommend ...

