Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Weimar (ots)

Am Freitag, dem 06.01.2023, kam es gegen 11:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Ampelkreuzung Röhrstraße/Fuldaer Straße in Weimar. Die 42-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Seat befuhr die Röhrstraße aus Richtung Zeppelinplatz und beabsichtigte an der Kreuzung nach links in die Fuldaer Straße einzubiegen. In diesem Moment befuhr ein 55-jähriger Taxifahrer aus Richtung Hermann-Brill-Platz kommend ebenfalls den Kreuzungsbereich und es kam zum Unfall. Zum Zeitpunkt des Unfalls war das Taxi mit einem Fahrgast besetzt. Der Fahrgast des Taxis sowie die hinter dem Taxi befindlichen Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich bei der Polizei in Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

