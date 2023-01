Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Jena (ots)

Verkehrsunfallflucht in Eisenberg

In der Nacht von Freitag zu Samstag wurde das Verkehrsschild (Vorgeschriebene Vorbeifahrt/Pfeil) an der Verkehrsinsel in der Jenaer Straße/Einmündungsbereich Zeilbäume in Eisenberg in Folge eines Verkehrsunfalles beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Als Verursacherfahrzeug kommt ein grauer VW Passat in Frage. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen oder beschädigten Fahrzeugen die Schäden im Frontbereich aufweisen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter der Tel.-Nr.: 036428/640 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell