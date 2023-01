Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der PI Saale-Holzland

Jena (ots)

Beim Spaziergang von mehreren Personen geschlagen

Am frühen Samstagabend war der 41jährige Geschädigte mit seinem Hund in den Zeilbäumen in Eisenberg spazieren. Hier kam es nach ersten Erkenntnissen zu einer verbalen Streitigkeit mit mehreren Personen. In der weiteren Folge wurde der Geschädigte von einer oder mehreren Personen geschlagen und dabei verletzt. Die Polizeiinspektion Saale-Holzland sucht in diesem Zusammenhang Zeugen die auf die Auseinandersetzung aufmerksam geworden sind. Hinweise werden unter der Tel.-Nr.: 036428/640 entgegen genommen.

