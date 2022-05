Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Fahrraddiebstahl/Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (wes). Am Donnerstag, den 26.05.2022, kam es am Bahnhof Nordstemmen, bei dem dortigen Fahrradunterstand, zu einem Fahrraddiebstahl. Im Zeitraum von 13:45 Uhr - 19:15 Uhr entwendete der bislang noch unbekannte Täter ein Mountainbike des Herstellers Giant in blau/weiß. Am Rahmen des Fahrrades sind diverse Aufkleber angebracht. Das Fahrrad war mittels eines Spiralkabelschlosses an einem der Anlehnbügel angeschlossen.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell