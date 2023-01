Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tabak und Geld erbeutet

Saale-Holzland (ots)

Unbekannte bereicherten sich an Tabakwaren und Bargeld in unbekannter Höhe. Hierfür öffneten diese gewaltsam, augenscheinlich mit einem Winkelschleifer, einen Zigarettenautomaten in der Kunitzer Straße in Golmsdorf. Bei der Entsorgung der geleerten Geldkassette beschädigen der oder die Täter überdies einen Zaun des angrenzenden Grundstücks. Nach umfangreicher Spurensicherung wurden die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Saale Holzland unter 036428 - 640 zu melden.

