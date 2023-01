Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nachts in der Baufirma

Saale-Holzland (ots)

Donnertagvormittag stellte ein Zeuge fest, dass Unbekannte widerrechtlich in einem Firmengebäude in der Carl-von-Ossietzky-Straße in Eisenberg waren. Vermutlich aus einem bewaldeten Gebiet her betraten der oder die Unbekannten das Gelände und fortfolgend ein Nebengelass. Aus diesem entwendeten sie sodann mehrere Pakete Glasbausteine, Spanplatten und Streusalz. Der Beuteschaden beläuft sich auf über 700,- Euro. Sachschaden konnte nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Saale Holzland unter 036428 - 640.

