LPI-J: Haustür aufgebrochen

Jena (ots) - Unvermittelt ins Gesicht geschlagen wurde am Donnerstagabend ein 40-Jähriger in der Karl-Marx-Allee. Ihm kam eine männliche Person mit zwei Hunden entgegen. Diese schlug dem 40-Jährigen zweimal ins Gesicht und stieß ihn im Anschluss in ein Gebüsch. Dadurch verletzte sich der 40-Jährige leicht. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Täter, ein 36-Jähriger, ermittelt werden. Rückfragen bitte an: ...

