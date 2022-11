Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebstahl in Lebensmittelmarkt

Kierspe (ots)

Einer 73-jährigen Kiersperin wurde am Mittwoch beim Einkaufen in einem Lebensmittelmarkt an der Friedrich-Ebert-Straße die Handtasche gestohlen. Sie hatte die Handtasche an den Griff ihres Einkaufswagens gehängt. Erst am Abend bemerkte sie den Verlust. In der Tasche steckten Papiere und Bankkarte. (cris)

