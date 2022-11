Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Metalldiebe stehlen mehrere Gegenstände

Balve (ots)

Metalldiebe haben gestern am frühen Morgen in Balve zugeschlagen: Sie hebelten das Rolltor einer Firma Im Kirchfeld auf und entwendeten eine größere Menge an Rohren, Verbundteilen, Fittingen und Armaturen aus Kupfer, Messing und Rotguss. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie um 0.28 Uhr drei Personen auf die Einfahrt zulaufen und die Kamera nach oben verstellen. Im Hintergrund ist ein silber-grauer Wagen zu sehen. Eine weitere Kamera wurde zerstört. Die Polizei bittet um Hinweise: Wem ist in der Nacht ein solches Fahrzeug, besetzt mit mehreren Personen, aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizei in Menden, Telefon 02373/9099-0. (cris)

