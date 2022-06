POL-MA: Mannheim-Schönau: Schwerer Unfall im Kreuzungsbereich

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Gleich viermal soll eine Gruppe von 10-15 Personen am Samstagabend in Sinsheim zugeschlagen haben - dabei forderten die bislang unbekannten Täter von den Betroffenen Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen noch in der ...

mehr