POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind in Wildeshausen

Delmenhorst (ots) - Über den Notruf der Feuerwehr wurde am Mittwoch, 16. November 2022, gegen 12:05 Uhr, ein Wohnungsbrand in der Möwenstraße in Elsfleth gemeldet. In der Küche eines 88-jährigen Bewohners eines Einfamilienhauses hatte sich Essen auf dem Herd entzündet. Bei eigenen Löschversuchen zog sich der Bewohner leichte Verbrennungen an einer Hand und eine Rauchgasvergiftung zu. Er wurde mit einem ...

