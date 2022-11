Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Küchenbrand in Elsfleth

Delmenhorst (ots)

Über den Notruf der Feuerwehr wurde am Mittwoch, 16. November 2022, gegen 12:05 Uhr, ein Wohnungsbrand in der Möwenstraße in Elsfleth gemeldet.

In der Küche eines 88-jährigen Bewohners eines Einfamilienhauses hatte sich Essen auf dem Herd entzündet. Bei eigenen Löschversuchen zog sich der Bewohner leichte Verbrennungen an einer Hand und eine Rauchgasvergiftung zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Das Löschen des Küchenbrandes übernahmen 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Elsfleth.

Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht angegeben werden. Das Einfamilienhaus ist aber weiterhin bewohnbar. Zur genauen Ermittlung der Brandursache wurde der vom Brand betroffene Raum abschließend beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell