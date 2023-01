LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Jena (ots) - Verkehrsunfallflucht in Eisenberg In der Nacht von Freitag zu Samstag wurde das Verkehrsschild (Vorgeschriebene Vorbeifahrt/Pfeil) an der Verkehrsinsel in der Jenaer Straße/Einmündungsbereich Zeilbäume in Eisenberg in Folge eines Verkehrsunfalles beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Als Verursacherfahrzeug kommt ein grauer VW Passat in Frage. Die Polizei ...

