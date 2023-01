Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Möglicher Fahrraddiebstahl in Weimar

Weimar (ots)

Am Freitagabend beobachtete eine Anwohnerin in der Bockstraße, Ecke Friedrich-Ebert-Straße, eine weibliche Person, welche sich verdächtig verhielt. Die weibliche Person soll sich dabei in verschiedenen Hinterhöfen aufgehalten haben und anschließend in die Friedrich-Ebert-Straße eingebogen sein. Hier beobachtete die Zeugin, wie die weibliche Person im Anschluss auf einem Fahrrad den Hinterhof der Hausnummer 19 verließ und in der Folge in unbekannte Richtung verschwand. Eine Befragung von Anwohnern ergab bisher keine Erkenntnisse hinsichtlich möglicher Geschädigter eines Fahrraddiebstahls. Zeugen, welche sachverhaltsrelevante Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell