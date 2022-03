Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Einfamilienhaus an der Parkallee - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte Täter sind heute Nacht (17.03., 02:00 Uhr bis 02:30 Uhr) in ein Einfamilienhaus an der Parkallee eingebrochen. Die Täter kamen über einen Zaun in den Garten und versuchten zunächst die Scheibe der Terrassentür einzuschlagen. Als dieses scheiterte, durchsuchten die Einbrecher die Garage nach Hebelwerkzeug und machten sich damit an der Terrassentür zu schaffen. Im Anschluss suchten sie das Haus nach Wertgegenständen ab, wurden dann aber vermutlich durch das aus dem Schlaf gerissene Ehepaar aufgeschreckt. Die Diebe flüchteten mit Bargeld und einem Laptop.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell