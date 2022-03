Polizei Münster

POL-MS: 11-Jähriger nach Unfall an Fahrradstraße verletzt - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am Samstagabend (12.3., 18:20 Uhr) ist es an der Straße Kirschgarten in Münster-Handorf zu einem Unfall zwischen einem 11-jährigen Radfahrer und einem unbekannten Autofahrer gekommen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Der 11-Jährige fuhr auf dem Radweg der Hobbeltstraße in Richtung Kirschgarten. Als er auf die Fahrradstraße abbiegen wollte, kam ihm seinen Aussagen zufolge ein dunkler Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen und zwang das Kindzum starken Abbremsen. Dabei stürzte er und zog sich leichte Verletzungen zu.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

