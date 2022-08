POL-WES: Kamp-Lintfort - Kfz-Täter in Hoerstgen unterwegs

Wesel (ots) - Am Mittwoch gegen 23.00 Uhr fuhr ein 17-Jähriger aus Delmenhorst in einem Regionalzug. Der Jugendliche war von Bremen aus losgefahren und wollte nach Hamminkeln zu einem Freund. Kurz vor Eintreffen des Zuges am Bahnhof in Wesel, kamen ein 16-jähriger aus Hamminkeln und ein 19-Jähriger aus Rees auf ihn zu, attackierten ihn und forderten ihn auf, seine Kappe herauszugeben. Sie drohten ihm Schläge an, als ...

mehr