Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Polizeibekannter flieht vor der Polizei

Apolda (ots)

Am Samstag, gegen 09:30 Uhr, während ihrer Streifentätigkeit, fällt Polizeibeamten der Polizeiinspektion Apolda ein VW Polo in der Reuschelstraße auf, in dem der Mann hinter dem Steuer keine gültige Fahrererlaubnis besitzt. Daraufhin wollten die Beamten das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterziehen, doch der 34-jährige polizeibekannte Täter entzog sich den Beamten und raste mit seinem Fahrzeug davon. Schließlich überfuhr er sogar eine rote Ampel. Dem Fahrer gelang es sich in unbekannte Richtung zu entfernen, so dass er nicht mehr festgestellt werden konnte. Den 34-Jährigen erwarten mehrere Anzeigen, unter anderem eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eine wegen Teilnahme an verbotenen Kraftfahrzeugrennen.

