Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: 65-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 65 Jahre alter Radfahrer wurde am Dienstag mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 11.45 Uhr in Weil im Schönbuch in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der Senior war mit seinem Trekkingrad auf dem parallel zur Kreisstraße 1049 verlaufenden Rad- und Fußweg zwischen Weil im Schönbuch und Breitenstein unterwegs. Mutmaßlich, da er einem vor ihm in die gleiche Richtung laufenden Fußgänger ausweichen wollte, geriet er nach rechts in den Grünstreifen und stürzte. An seinem Rad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Tel. 0711 6869-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell