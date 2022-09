Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Unbekannte werfen Glas von einer Brücke auf die Fahrbahn / Zeugenaufruf

Am Dienstag, 27. September 2022, zwischen 23.15 Uhr und 23.30 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Mann aus Vechta mit seinem PKW die Bundesstraße B69 aus Langförden kommend in Fahrtrichtung Diepholz. Auf dem Beifahrersitz seines Fahrzeugs befand sich ein 37-Jähriger, ebenfalls wohnhaft in Vechta. Als die beiden Männer in Höhe des Neubaugebietes "Stukenborg" die Brücke am sogenannten "Judensteg" passierten, fiel unmittelbar vor dem PKW ein Glas auf die Fahrbahn. Das Glas verfehlte das Fahrzeug nur knapp. Es handelte sich dabei um ein Einmachglas mit metallenem Deckel. Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich umgehend mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen. Tel.: (04441) 9430.

