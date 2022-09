Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Körperverletzung

Am Samstag, 24. September 2022, um 21.20 Uhr, wurde ein 20-jähriger Mann auf dem Geh- und Radweg der Elberger Straße durch eine bislang unbekannte Person zu Boden gerissen. Dadurch wurde der Mann leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Garrel - Fahrraddiebstahl

Am Sonntag, 25. September 2022, zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person ein weißes Jugendrad, welches auf der Hofzufahrt eines Hauses neben einer Tankstelle in der Böseler Straße abgestellt war. Der bislang unbekannte Täter ließ sein mitgeführtes Fahrrad am Tatort zurück. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Garrel - Kühlauflieger entwendet

In der Zeit zwischen Montag, 26. September 2022, 17.30 Uhr, und Dienstag, 27. September 2022, 7.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen Kühlauflieger vom Gelände einer Werkstatt in der Beverbrucher Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Am Dienstag, 27. September 2022, zerkratzte eine bislang unbekannte Person einen blauen Daimler C200, welcher zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr auf einem Parkplatz einer Apotheke in der Bahnhofstraße sowie darauffolgend bis 22.15 Uhr auf einem Hof eines Mehrparteienhauses in der Beethovenstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 27. September 2022, zwischen 14.36 Uhr und 14.45 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen Hyundai i30, welcher auf einem Parkplatz eines Geschäftes für Heimtierbedarf in der Emsteker Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

