Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Dieseldiebstahl

In der Zeit zwischen Montag, 26. September 2022, 16.45 Uhr, und Dienstag, 27. September 2022, 05.07 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen aus einem Kettenbagger ca. 150 Liter Diesel. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt in der Straße Zum Lerchental. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Fahrraddiebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 23. September 2022, 13.30 Uhr, und Montag, 26. September 2022, 6.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein verschlossenes Mountainbike der Marke Effect 2 D, welches bei einer Realschule in der Klapphakenstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Damme - Pedelec-Diebstahl

Am Samstag, 24. September 2022, zwischen 13.30 Uhr und 17.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein silbernes E-Bike der Marke UNIVEGA Sommit 3.0, welches verschlossen auf dem Gelände des Krankenhauses in der Lindenstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Dinklage - Dieseldiebstahl

In der Zeit zwischen Montag, 26. September 2022, 16.45 Uhr, und Dienstag, 27. September 2022, 7.00 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Personen auf ein Baustellengelände einer Firma in der Boschstraße und brachen den Tankdeckel eines Baggers und eines Frontladers auf. Anschließend entwendeten sie aus dem Tank des Baggers ca. 300 l Dieselkraftstoff. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Brennende Dunstabzugshaube

Am Dienstag, 27. September 2022, gegen 17.20 Uhr, erhitzte eine Anwohnerin in der Straße Im Obstgarten zum Kochen einen Topf mit Öl auf der Herdplatte und verließ die Küche. Kurze Zeit später konnte sie Rauchgeruch aus der Küche wahrnehmen. Beim Hereintreten in die Küche stellt sie eine Stichflamme und eine brennende Dunstabzugshaube fest. Durch Nachbarn konnte der Brand gelöscht werden. Die Feuerwehr Neuenkirchen war mit fünf Fahrzeugen und 20 Personen im Einsatz.

Visbek - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte nach Ladendiebstahl

Am Dienstagnachmittag, 27. September 2022, kurz nach 17.00 Uhr, wurden Polizeibeamte zu einem Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt in der Astruper Straße gerufen. Während der Sachverhaltsaufnahme leistete der 60-jährige Tatverdächtige aus Visbek Widerstand. Er trat und schlug wahllos um sich und traf dabei auch die Polizeibeamten. Zuvor hatte er bereits im Geschäft randaliert und eine Mitarbeiterin bedroht. Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Visbek - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 27. September 2022, 16.55 Uhr fuhr ein 28-jähriger Autofahrer aus Visbek auf der Straße "Sitter", obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Bakum - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 26. September 2022, um 15.20 Uhr, wollte ein 60-jähriger Sattelschlepperfahrer aus Neuenkirchen-Vörden die A 1 an der Abfahrt Vechta verlassen. Beim Auffahren auf die L843 kam es zur Kollision mit einer vorfahrtsberechtigten 66-jährigen Motorroller-Fahrerin aus Bakum, die die L843 in Richtung Vechta befuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau und wurde leicht verletzt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Sonntag, 25. September 2022, 20.00 Uhr und Montag, 26. September 2022, 8.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Auto im Vorbeifahren den Außenspiegel eines Fiat 500X, welcher in einer Parkbucht im Lattweg stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Visbek - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 27. September 2022, 17.05 Uhr befuhr ein 18-jähriger Autofahrer aus Visbek die Schützenstraße in Fahrtrichtung Wildeshauser Straße. An der Einmündung "Tennisplatz" übersah er, aufgrund tiefstehender Sonne, eine von rechts kommende vorfahrtsberechtigte 76-jährige Autofahrerin aus Visbek. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall erlitt der 18-jährige Mann leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Damme - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 27. September 2022, um 22.07 Uhr, wollte ein 63-jähriger Autofahrer aus Steinfeld von der Straße "Alte Schmiede" auf die "Hunteburger Straße" abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden, entgegen der Fahrtrichtung der Hunteburger Straße fahrenden, 29-jährigen Pedelec-Fahrer aus Steinfeld. Dieser wurden durch den Unfall leicht verletzt.

