Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit schwerstverletzter Motorrad-Sozia

Miesenbach (ots)

Am Sonntag um 17:45 Uhr ereignet sich in Miesenbach ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad, welches mit zwei Personen besetzt ist. Ein Pkw befährt die Mackenbacher Straße aus Richtung Mackenbach kommend und biegt an der Einmündung in die Straße Am Dansenberg links ab. Das Motorrad befährt die Mackenbacher Straße in Richtung Mackenbach. Im Einmündungsbereich kommt es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Krad. Dabei prallt das Motorrad in die Beifahrerseite des Pkw. Durch den Aufprall wird die 19-jährige Sozia über den Pkw geschleudert und erleidet schwerste Verletzungen am Kopf. Der 19-jährige Motorradfahrer wird schwer verletzt. Die beiden werden mit Rettungshubschraubern in verschiedene Krankenhäuser verbracht. Der Pkw-Fahrer kollidiert noch mit einem geparkten Pkw. Er wird leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Um den Unfallhergang zu rekonstruieren wird ein Gutachter beauftragt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Landstuhl zu melden.|pilan

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell