POL-PDKL: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Fahrradfahrer

Landstuhl (ots)

Am Mittwoch, 23.03.2022 gegen 19:17 Uhr befuhr ein 62-jähriger Fahrradfahrer aus Kaiserslautern die L363 von Landstuhl kommend in Richtung Bann. Ein 42-jähriger Mann aus dem Kreis Südwestpfalz wollte mit seinem Pkw den Fahrradfahrer überholen und aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Fahrradfahrer stürzte hierbei in den angrenzenden Straßengraben und verletzt sich schwer am linken Bein. Er wurde in das Westpfalzklinikum nach Kaiserlautern verbracht. Der Pkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Er konnte ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er stand unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Am heutigen Montag wird bekannt, dass der Fahrradfahrer am Samstag im Krankenhaus verstorben ist. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern noch an Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Landstuhl zu melden.|pilan

