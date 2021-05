Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Willich-Schiefbahn (ots)

Eine 16jährige Radfaherin verletzt sich bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw leicht.

Gegen 17:45 Uhr befuhr die Radfahrerin den Fußgängerweg des Kreisverkehrs der Albert-Oetker-Straße mit ihrem Rad in Richtung Am Klosterpark. Zur gleichen Zeit beabsichtigte eine 60jährige Fahrerin eines Pkw den Kreisverkehr in Richtung Hochstraße zu verlassen. Es kam zum Zusammenstoß bei dem die Radfahrerin leicht verletzt wurde. /tg (412)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell