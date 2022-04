Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Von der Bremse abgerutscht

Tuttlingen (ots)

Ein 48 Jahre alter Autofahrer ist am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr mit seinem Kia in der Trossinger Straße ins Heck eines vorausfahrenden Toyota einer 55-Jährigen geprallt, als diese an der Kreuzung der Theodor-Heuss-Allee ihre Geschwindigkeit verringerte. Wie der Mann gegenüber der Polizei angab, sei er von der Bremse gerutscht. Die Beamten stellten bei der Überprüfung aber auch Alkoholeinfluss fest. Ein Ärztin nahm daraufhin dem Kia-Fahrer eine Blutprobe ab. Den Führerschein behielten die Beamten gleich ein. An den Autos entstand nach Schätzung der Polizei nur geringer Schaden.

