POL-KA: (KA) Oberhausen-Rheinhausen - Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten

Karlsruhe (ots) - Bislang Unbekannte sind am Mittwoch in eine Erdgeschosswohnung in Forchheim gewaltsam eingedrungen. Ob sie dabei Wertgegenstände an sich nahmen, ist bislang unklar. Zwischen 16:50 Uhr und 20:25 Uhr gelangten die Täter gewaltsam über die Terrassentür in das Innere der Wohnung im Kirchbühl. Fortan öffneten sie Schranktüren und Schubladen und durchsuchten diese oberflächlich. Anschließend machten ...

mehr