POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannte zünden Altpapier an

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter zündeten am Mittwoch gegen 00.50 Uhr in der Südlichen Hildapromenade und der Virchowstraße bereitgelegtes Altpapier an. Zwei Polizeistreifen konnten die Brände löschen bevor Schlimmeres passierte.

Zwei Polizeistreifen des Polizeireviers West hatten dort bei der Vorbeifahrt brennende Papierstapel festgestellt. Die Beamten griffen schnell ein, löschten das Papier mit Feuerlöschern und konnten somit einen größeren Brand vermeiden.

Das Polizeirevier West hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, sich mit dem Polizeirevier West unter 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

