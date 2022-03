POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mutmaßliche Drogendealer bei Verkehrskontrolle festgestellt

Karlsruhe (ots) - Durch einen anonymen Tipp haben Beamte des Polizeipräsidiums Karlsruhe Betäubungsmittel in einer Wohnung in der Peter-und-Paul-Straße in Bruchsal sicherstellen können. Nach einem richterlichen Beschluss betraten Beamte des Polizeireviers Bruchsal gemeinsam mit Unterstützung der Polizeihundeführerstaffel gegen 22:50 Uhr die Wohnung. Dort trafen ...

mehr