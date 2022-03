Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Rheinstetten- Einbruch in Erdgeschosswohnung

Karlsruhe (ots)

Bislang Unbekannte sind am Mittwoch in eine Erdgeschosswohnung in Forchheim gewaltsam eingedrungen. Ob sie dabei Wertgegenstände an sich nahmen, ist bislang unklar.

Zwischen 16:50 Uhr und 20:25 Uhr gelangten die Täter gewaltsam über die Terrassentür in das Innere der Wohnung im Kirchbühl. Fortan öffneten sie Schranktüren und Schubladen und durchsuchten diese oberflächlich. Anschließend machten sich die Täter unerkannt aus dem Staub.

Das Polizeirevier Ettlingen ist nun auf der Suche nach Zeugen, die im Bereich Kirchbühl am Mittwoch verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07243 32000 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell