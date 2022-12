Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrerflucht nach Parkrempler

Kaiserslautern (ots)

Möglicherweise beim Ein- oder Ausparken ist am Mittwoch auf dem Parkplatz eines Seniorenheims in der Donnersbergstraße ein Auto beschädigt worden. Die Polizei geht von Unfallflucht aus. An dem beschädigten, weißen BMW entdeckte die Fahrzeughalterin kurz vor 14 Uhr einen Schaden. Der Unfall ereignete sich demnach zwischen 7 Uhr und 13:50 Uhr. Jemand war gegen das Auto der 45-Jährigen gefahren und hatte sich dann unerlaubt auf und davon gemacht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell