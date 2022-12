POL-PPWP: Terrassentür aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) - In der Mainzer Straße ist am Dienstagnachmittag ein Auto ausgebrannt. Der 46-jährige Fahrer des Wagens wollte mit seinem zwölfjährigen Sohn gegen 16 Uhr von einem Supermarktparkplatz fahren, als plötzlich Flammen aus dem Motorraum schlugen. Vater und Sohn verließen umgehend das Auto. Durch Zufall war die Feuerwehr in der Nähe und konnte so den Brand zügig löschen. Es wird vermutet, dass die Ursache für das Feuer ein technischer Defekt gewesen ...

