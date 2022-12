Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Fahrerflucht nach Spurwechsel im Opelkreisel

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht die Fahrerin eines blauen Kombi. Sie wird verdächtigt, am Mittwoch im Opelkreisel einen Unfall verursacht zu haben. Die Beamten ermitteln wegen Fahrerflucht.

Die Frau fuhr gegen 15 Uhr durch den Kreisel auf der Abbiegespur in Fahrtrichtung Weilerbach. In ihrem Wagen saß eine Mitfahrerin. Beide Frauen hatten blaue Schutzmasken an. Kurz vor der Ausfahrt lenkte die Unbekannte ihr Auto allerdings über die durchgezogene Linie nach links, zurück in den Kreisel. Sie achtete dabei nicht auf den neben ihr fahrenden Pkw. Die Fahrerin dieses Wagens wollte einen Zusammenstoß verhindern und wich aus, dabei stieß sie mit dem Auto eines 37-Jährigen zusammen. Zu einer Kollision mit der Fahrerin des blauen Kombi kam es nicht. Die Frau fuhr ohne anzuhalten weiter. Jetzt ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem blauen Kombi oder dessen Fahrerin machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

