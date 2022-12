Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wem gehört die Handtasche?

Kaiserslautern (ots)

Einem mutmaßlichen Handtaschendieb ist die Polizei am Dienstag auf die Schliche gekommen. Während einer Fußstreife kam den Polizeibeamten ein Mann entgegen, der beim Erblicken der Polizisten sofort die Flucht in die Glaserstraße ergriff. Die Beamten holten den 23-Jährigen ein. In seinem Rucksack fanden sie eine schwarze Lederumhängetasche. Der Inhalt lässt auf eine Frau als Besitzerin schließen. Der 23-jährige Mann behauptete, die Tasche sei seiner Mutter, verstrickte sich aber nach und nach in Widersprüche. Eine Rücksprache mit dem Vater ergab, dass die Tasche keinem Familienmitglied gehört. Die Beamten gehen davon aus, dass die Tasche gestohlen wurde. Die Polizei sucht den Eigentümer und bittet um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

