Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Wohnhaus

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher sind am Freitag in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Heiligenhäuschen" eingebrochen. Die Bewohner waren nicht zu Hause, als die Täter zwischen 17:45 Uhr und 19:30 Uhr einbrachen. Als die Hausbewohner zurückkehrten, stand die Terrassentür offen und mehrere Schränke waren durchwühlt worden. Die Diebe entwendeten Schmuck und Bargeld im höheren vierstelligen Bereich. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell