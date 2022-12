POL-PPWP: Minderjährige Ladendiebe

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Unbekannte haben sich in Mehlingen in der Straße "Auf der Platte" an einem Pkw zu schaffen gemacht. Der Wagen parkte zwischen Freitag, 22 Uhr, und Montag, 7:45 Uhr, in Höhe der Hausnummer 21. Die Diebe knackten das Türschloss und verschafften sich so Zugang zum Innenraum des Pkw. Dort erbeuteten sie zwei Konserven mit Fisch. Der Schaden am Türschloss beläuft sich auf circa 100 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht ...

