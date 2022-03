Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Lkw verliert Ladung

Kenn (ots)

Am Dienstag, dem 29.03.2022 um 08:00 Uhr befuhr der Fahrer eines Sattelzuges die Anschlussstelle Trier- Ehrang in Fahrtrichtung A602. In einer Rechtskurve im Bereich der Auffahrt zur A602 in Richtung Kenn durchbrach ein großer Teil der Ladung die seitliche Schutzplane.

Die Ladung in Form von vollen Getränkekisten verteilte sich über die gesamte Fahrbahn und den angrenzenden Grünstreifen.

Der Grund für den Ladungsverlust ist nach ersten polizeilichen Ermittlungen ein technischer Defekt.

Zur Durchführung von Aufräum- und Reinigungsarbeiten musste der betroffene Streckenabschnitt gesperrt werden. Die Sperrung dauert derzeit noch an und wird voraussichtlich gegen 14:00 Uhr aufgehoben.

Der Verkehr wurde in Richtung Trier- Verteilerkreis umgeleitet.

Entgegen einer ersten polizeilichen Kurzmitteilung kippte der Sattelzug bei dem Vorfall nicht um.

Im Einsatz waren die Polizeiautobahnstation Schweich, die Polizeiinspektion Schweich und die Autobahnmeisterei Schweich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell